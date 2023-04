Drake Bell, da série ‘Drake & Josh’, é dado como desaparecido nos EUA

Polícia teme pela segurança do artista, que se envolveu em várias polêmicas nos últimos anos

Reprodução/Instagram/ drakebell Drake Bell foi visto pela última vez perto de uma escola pública na Flórida



O ator e cantor Drake Bell, que ficou famoso por protagonizar a série da Nickelodeon “Drake & Josh”, está desaparecido. A informação foi divulgada pelo Departamento de Polícia de Daytona Beach nas redes sociais. De acordo com as autoridades, ele foi visto pela última vez dirigindo um carro cinza perto de uma escola pública da Flórida, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira, 12. A polícia acredita que Drake possa estar em perigo. Nos comentários da publicação, muitas pessoas pensaram que se tratava de uma farsa, mas a polícia enfatizou que a postagem é legítima e pediu para que as pessoas entrassem em contato caso tivessem alguma pista. Nos últimos anos, o ator se envolveu em várias polêmicas e terminou de cumprir recentemente uma pena de dois anos de liberdade condicional após se declarar culpado das acusações criminais feitas por uma mulher que afirmou ter sido abusada pelo ator quando ela tinha 15 anos. Na época, ele já era maior de idade. O artista de 36 anos também já foi detido por dirigir alcoolizado e, em 2014, teria entrado com um pedido de falência.