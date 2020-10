Dua Lipa critica tabloide que fez fake news sobre aglomeração em clipe

Cantora negou que tenha desrespeitado regras em gravação e acionou advogados contra ‘The Sun’

Reprodução/Instagram/dualipa Dua Lipa disse que respeitou regras da OMS em gravação de clipe nesta semana



A cantora Dua Lipa acionou os advogados contra o tabloide britânico “The Sun”, que publicou uma fake news sobre ela nesta semana. Segundo matéria do jornal, a polícia interrompeu a gravação de um clipe da artista em Londres por causar aglomeração e, com isso, infringir as regras para evitar a transmissão de Covid-19. “Essa é uma completa inverdade – absolutamente todas as regras estavam sendo cumpridas. Essa é mais uma entre tantas notícias falsas publicadas por esse jornal sobre mim esse ano”, afirmou a cantora nos Stories nesta sexta-feira (16).

“Meus advogados estão enviando uma carta para o jornal hoje. É uma pena que alguns dos jornais britânicos se importam mais em vender do com a verdade ou com os sentimentos das pessoas de quem estão falando. Há exemplos muito piores no ano passado envolvendo outras figuras britânicas, mas eu apenas colocarei meu pequeno posicionamento”, completou Dua Lipa.