Dua Lipa é criticada por vídeo em clube de striptease; entenda

Dua Lipa foi o mais novo alvo da internet, após participar de festa promovida por Lizzo após o Grammy. A comemoração aconteceu no clube de striptease “Crazy Girls”, em Los Angeles.

Em um vídeo gravado pela rapper, Dua aparece dançando e lançando notas de dinheiro para as dançarinas. Foi o que bastou para chatear parte de usuários do Twitter, que emplacaram a hashtag #DuaLipaIsOverParty, por não aprovarem a presença dela no local e as condições dadas às strippers.

Curiosamente, apenas Lipa foi alvo, embora Lizzo, Rosalía e Lil Nas X estivessem entre as celebridades na mesma festa.

Dua Lipa, no entanto, não parece estar muito preocupada: ela não respondeu às críticas e segue promovendo sua nova música, “Physical”, que será lançada na próxima sexta-feira (31).

i just woke up to #dualipaisoverparty and im laughing y’all are really some dumb hypocritical shits. since when are women not allowed to go to strip clubs? women supporting women is all i see here. pic.twitter.com/vZE4tpXBeS

— lily 🍒 (@liketoberueI) January 28, 2020