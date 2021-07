Dublador do personagem ‘Salsicha’, Mário Monjardim morre dias após amigo Orlando Drummond

Causa da morte do capixaba não foi divulgada até o momento; Mário era amigo próximo de Drummond e chegou a dirigí-lo

MF Press Global/Divulgação Mário Monjardim e Orlando Drummond cultivavam amizade de décadas



O dublador Mário Monjardim, famoso por dar voz a personagens como Pernalonga e Salsicha, morreu na manhã desta sexta-feira, 30, aos 86 anos em sua casa no Rio de Janeiro. A causa da morte do capixaba natural de Vitória não foi divulgada e Monjadim deixa cinco filhos, um deles é o diretor de dublagem Júlio Monjardim. Ele iniciou a carreira no ano de 1954 na Rádio Vitória e começou a trabalhar na TV Globo no ano de 1965, fazendo parte do elenco de vários programas, como o “Chico Anysio Show” e “Os Trapalhões”. Em 1958, ele começou a fazer trabalhos de dublagem na Herbert Richers. O falecimento de Mário ocorreu poucos dias após a morte do ator Orlando Drummond, que interpretava o “Seu Peru” na “Escolinha do Professor Raimundo” e já dublou o personagem Scooby Doo, companheiro de Salsicha no desenho animado homônimo. Os dois teriam cultivado uma longa amizade no período em que Mário dirigiu Orlando. O ator chegou a ser padrinho de casamento do filho de Monjardim.