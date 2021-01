Ferrugem abre o jogo sobre traição: ‘Me arrependo até hoje, mas ela perdoou’

Cantor falou que evoluiu e que todos os dias se esforça para fazer Thais Vasconcellos a mulher mais feliz do mundo

Reprodução/Instagram/ferrugem Ferrugem e Thais Vasconcellos se casaram em 2018



O cantor Ferrugem resolveu entrar na nova brincadeira do momento, que é responder perguntas dos seguidores nos stories do Instagram com verdade ou mentira. Um seguidor quis saber se o artista já tinha traído a mulher, Thais Vasconcellos, e ele respondeu “verdade”. O pagodeiro decidiu dar mais detalhes sobre o ocorrido e deixar claro que não se orgulha de ter feito isso. “Já fui cuzã* a esse ponto, me arrependo até hoje, mas ela perdoou e hoje corro atrás para fazer dela a mulher mais feliz do mundo”, escreveu. “Tanto eu quanto ela falamos sobre isso abertamente porque já não me envergonho de ter sido quem fui, porque evolui e consegui a tempo olhar para a minha vida e enxergar o que Deus tinha me dado. Hoje, graças a Deus e a Thais, que me ensinou o verdadeiro sentido de amar alguém, tento ser todo dia o melhor companheiro que alguém já pode ter.” Outro seguidor quis saber se o casamento e a família eram “tudo” para o artista e ele respondeu: “Verdade! São tudo que eu precisava para ser quem eu sou hoje”. Ferrugem e Thais estão casados há mais de dois anos e, juntos, tiveram duas filhas, mas o cantor tem uma terceira menina de outro relacionamento.