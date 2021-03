Duda Reis diz que marca distorceu seu depoimento em campanha: ‘Banaliza a luta da mulher’

Atriz se pronunciou após ser criticada nas redes sociais por participar de uma ação publicitária que deu a entender que um primer pode resolver os problemas das mulheres

Reprodução/Instagram/dudareisb Duda Reis disse que ficou 'chateada' por ter seu depoimento editado em uma campanha publicitária



A atriz Duda Reis passou a ser criticada nas redes sociais por estar envolvida em uma campanha publicitária de maquiagem que, para muitos seguidores, minimizou a luta das mulheres. Com a repercussão negativa, a artista decidiu se pronunciar. “Fiz uma ação de publicidade com uma marca que eu gosto muito dos produtos e essa marca fez uma edição muito ruim, fiquei muito chateada porque eu fiquei horas falando, horas dando depoimento como mulher. Essa marca edita todo o meu vídeo, toda a minha luta como mulher e resume que qualquer solução para você ser mulher e todas as problemáticas que as mulheres enfrentar no século 21 a um primer. Eu jamais resumiria uma luta tão dolorosa a um primer, ainda mais depois de tudo o que eu vivi”, afirmou.

Durante o desabafo feito nos stories do Instagram, Duda disse que o vídeo editado não foi mandado para sua equipe e cobrou um posicionamento da marca. “Confesso que fiquei muito chateada com isso porque banaliza a luta da mulher.” A atriz, que teve seu relacionamento com Nego do Borel exposto da mídia após acusar o cantor de abuso e expor detalhes do que viveu durante o namoro, pediu mais empatia. “Todo mundo sabe, é uma coisa exposta que eu vivi um caso de violência doméstica, eu vivi situações de violência doméstica e eu estou sendo massacrada por um vídeo que está editado. Ninguém parou para pensar em como eu estou no meu processo de me reconectar comigo como mulher”, falou. Em meio à polêmica, a marca Beyoung se pronunciou dizendo que errou e pediu desculpas: “Subimos um corte de vídeo incorreto e que não representa a opinião da marca”.