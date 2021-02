Nego do Borel pede para Deus tocar o coração das autoridades para devolverem seu videogame

Cantor deve o equipamento e outros bens apreendidos pela polícia após denúncias de Duda Reis

Reprodução/Instagram/negodoborel Nego do Borel está sentindo falta do videogame apreendido pela polícia



O cantor Nego do Borel está sentindo falta do seu videogame e resolveu postar uma oração nos stories do Instagram desejando ter o equipamento, que foi apreendido pela polícia, de volta. “Meu Deus, toca no coração das autoridades para devolver meu videogame, por favor. Todo dia estou saindo para me distrair e não lembrar dele, mas meu videogame é tudo. Comprei um novo, mas não está dando, bagulho tudo novo, em inglês, entendo nada”, escreveu o artista na rede social. Nego do Borel teve não só o videogame, mas também computadores, telefones, dinheiro e até o passaporte apreendidos pela polícia, que investiga denúncias feitas pela atriz Duda Reis em janeiro deste ano. Ela viveu um relacionamento com o cantor e, agora, o acusa de ter sofrido agressões físicas e psicológicas no período em que namoraram. Duda abriu um Boletim de Ocorrência contra o artista na Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, e expôs nas redes sociais os bastidores do seu namoro. O artista nega as acusações da ex e também procurou a Justiça. O caso segue sendo investigado.