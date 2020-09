Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga descobre novo câncer: ‘Meu pai ficou arrasado’

Produtor musical passou por tratamento de câncer no pâncreas no ano passado e descobriu nova doença nesta semana

Reprodução/Instagram/dudubraga2 Dudu Braga já iniciou tratamento com quimioterapia contra câncer na região do abdômen



Dudu Braga, produtor musical e filho do cantor Roberto Carlos, revelou na noite de quarta-feira (16) que descobriu um novo câncer nesta semana. No ano passado, Dudu passou por um tratamento de câncer no pâncreas e, agora, descobriu pequenos tumores no peritônio, membrana da parede abdominal. “Como vocês podem ver, estou bem. Claro que, quando você recebe essa notícia, o mundo vem abaixo. Mas é aquela história: não adianta ficar se lamentando. Tem que ir para cima para resolver e foi isso que a gente fez”, disse Dudu durante uma live ao lado da esposa, Valeska Braga, e da filha Laura, de quatro anos.

O produtor musical ainda falou da reação do pai quando soube da notícia. “Meu pai ficou, poxa vida, arrasado. Mas agora ele está para cima. Paizão é um cara para cima: ‘Meu filho, vamos acabar com essa bagaça aí’. Não foi bem esse o termo que a gente usou, foi um termo mais forte, mas vou poupar o ouvido de vocês”. Dudu já começou o tratamento com quimioterapia. “Comecei meu tratamento na terça-feira (15) e tem mais nove semanas pela frente. Vamos começar com a quimioterapia e vamos embora. Estamos juntos e seguimos em frente”, disse Dudu.