Maurício Manieri celebra alta após infarto: ‘Agora de coração novo’

Cantor, que fez cirurgia de cateterismo, passou cinco dias internado em hospital de SP

Reprodução/Instagram Maurício Manieri teve alta nesta quarta-feira (15) após sofrer infarto na semana passada



O cantor Maurício Manieri teve alta do hospital em que estava internado desde a semana passada após sofrer um infarto. Em vídeo gravado nesta quarta-feira (16) ao lado da equipe médica da rede São Luiz, Manieri agradeceu aos profissionais de saúde e aos fãs. “Hoje é um dia muito especial porque eu estou tendo alta do hospital depois de passar os momentos mais difíceis da minha vida. Queria agradecer imensamente a Deus, a Cristo, e a também a essa equipe maravilhosa do Hospital São Luiz, que me apoiou com tanto carinho, Dr. João, Dr Vitor, que com sua destreza salvou minha vida. Gratidão eterna a todos vocês aqui”, disse.

O cantor ainda completou que quer voltar à unidade para fazer um show exclusivo para os profissionais. “Eu quero e vou fazer um show com toda essa galera do hospital e para vocês, meus amores, agora de coração novo. Muito obrigado pelas orações! Muito obrigado por tudo”, vibrou. Maurício Manieri, de 50 anos, infartou horas após uma live na última sexta-feira (11). Na segunda, dia 14, ele passou por uma cirurgia de cateterismo e ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo.

Assista ao vídeo: