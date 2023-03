Ed Sheeran cita dois famosos cantores ao expor gatilhos que o levaram à bulimia

Cantor detalhou os problemas que enfrentou por não se sentir bem com seu corpo e por exagerar na bebida

O cantor Ed Sheeran viveu fases complicadas devido aos vícios que desenvolveu em drogas e bebidas alcoólicas. O dono dos hits Perfect e Shape of You revelou que chegou a se drogar duas vezes ao dia e que foi complicado se livrar do álcool. “Eu nunca, nunca mais tocaria em nada de novo, porque foi assim que Jamal [Edwards, meu empresário] morreu. E isso é simplesmente desrespeitoso com a memória dele”, falou o cantor à revista Rolling Stone. Quando conseguiu abandonar as bebidas, Ed conseguiu cuidar melhor da sua alimentação e passou a praticar exercícios físicos, algo que consequentemente mudou sua aparência. Essa relação com a comida também foi uma luta, pois o cantor não se sentia bem com seu próprio corpo. Isso se intensificou, pois, segundo o astro britânico, na indústria da música um artista sempre “é comparado a qualquer outra estrela pop”.

“Eu estava na onda do One Direction e pensei: ‘Bem, por que não tenho um tanquinho?’. E eu fiquei tipo: ‘Ah, porque você adora kebabs e bebe cerveja’. Então você faz músicas com Justin Bieber e Shawn Mendes. Todas essas pessoas têm figuras fantásticas. E eu sempre pensava: ‘Bem, por que eu sou tão… gordo?’.” Em meio a tanta autocobrança, Ed desenvolveu bulimia, que é quando a pessoa estimula o vômito após comer. O cantor falou que com o tempo conseguiu balancear esse distúrbio alimentar com outras “compulsões”, que segundo ele são: fazer atividade física, ser pai e fazer música. No entanto, ele sente que até hoje vive uma batalha. “Eu tenho um problema real de alimentação. Eu sou um verdadeiro comedor compulsivo”, declarou. Ao abrir seu coração sobre assuntos tão íntimos, ele explicou o motivo: “Há certas coisas que, como um homem falando sobre elas, me sinto muito desconfortável. Eu sei que as pessoas vão ver isso de outra forma, mas é bom ser honesto sobre isso. Porque muitas pessoas passam pela mesma coisa e também escondem isso.”