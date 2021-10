Ed Sheeran diz ter testado positivo para Covid-19

O anúncio acontece cinco dias antes do lançamento de seu novo álbum de estúdio, que se chamará ‘=’, que se pronuncia ‘Equals’

Ed Sheeran testou positivo para Covid-19



Ed Sheeran usou sua conta no Instagram, neste domingo, 24, para informar seus seguidores que testou positivo para o novo coronavírus. Em publicação, o cantor afirmou que está seguindo as orientações do governo, ficando isolado na sua casa. O anúncio do astro acontece cinco dias antes do lançamento de seu novo álbum de estúdio, que se chamará “=”, que se pronuncia “Equals”. “Uma nota rápida para lhe dizer que, infelizmente, testei positivo para Covid, então agora estou me isolando e seguindo as diretrizes do governo”, escreveu Sheeran. “Isso significa que agora não posso assumir nenhum compromisso pessoalmente por enquanto, então farei o máximo de entrevistas/apresentações planejadas em minha casa. Peço desculpas a qualquer um que eu tenha decepcionado”, completou, sem revelar se foi imunizado contra a Covid-19.