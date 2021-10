James Michael Tyler, o Gunther de ‘Friends’, morre aos 59 anos

Em junho deste ano, o ator revelou que foi diagnosticado em 2018 e que estava com a doença em estágio avançado

BANG Showbiz/Reuters James Michael Tyler, o Gunther, de Friends, morreu aos 59 anos



O ator James Michael Tyler, conhecido por interpretar o personagem Gunther, da série “Friends”, morreu neste domingo, 24, aos 59 anos, em decorrência de um câncer de próstata. De acordo com o site norte-americano “TMZ”, ele faleceu “tranquilamente” em sua casa, em Los Angeles. Em junho deste ano, o ator revelou que foi diagnosticado em 2018 e que estava com a doença em estágio avançado. No seu trabalho de maior sucesso, James ficou famoso por fazer o gerente do Central Perk e admirador de Rachel, no consagrado seriado, que durou uma década.