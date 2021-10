Brasil registra mais 6,2 mil novos casos e 187 óbitos por Covid-19

O Estado de São Paulo segue sendo o lugar mais afetado pela pandemia, contabilizando 4,39 milhões de infectados e 151.544 mortos pela doença

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo, 24, que contabilizou mais 6.204 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o começo da pandemia, em março do ano passado, 21.729.763 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus. No boletim, a pasta também registrou mais 187 mortes em decorrência da doença, totalizando 605.644. Segundo a Saúde, Mato Grosso não atualizou os números da pandemia desde o dia 22. Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Tocantins não atualizam os dados desde o último sábado, 23.

O Estado de São Paulo segue sendo o lugar mais afetado pela pandemia, contabilizando 4,39 milhões de casos e 151.544 óbitos. Mesmo desatualizada, a tabela do Rio de Janeiro indica que o estado permanece em segundo lugar nos óbitos, com 1,31 milhões de diagnósticos positivos e 67.997 óbitos – número que deve acumular 2 dias amanhã com a divulgação de um novo boletim. Minas Gerais segue em terceiro, com 55.401 óbitos e 2,17 milhões de casos. Segundo mostra o painel nacional de vacinação, 271.727.874 doses de vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) já foram aplicadas na população. Destas, 153.198.420 são referentes à primeira dose, enquanto 118.529.454 são relativas à segunda dose ou dose única. O painel mostra que foram aplicadas 921 mil doses nas últimas 24 horas.