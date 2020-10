Eduardo Costa torce para ex, Victória Villarim, ser eliminada na roça: ‘Já deu’

A peoa está na berlinda desta semana com Jakelyne Oliveira, Lipe Ribeiro e Raissa Barbosa

Reprodução/Instagram Eduardo Costa e Victória Villarim se relacionaram entre 2016 e 2019 e chegaram a ser noivos



Após a formação da sétima roça de A Fazenda 12, formada na noite de terça-feira, 28, Eduardo Costa utilizou suas redes sociais para declarar que votará para que a sua ex-noiva, Victória Villarim, seja a próxima eliminada. “Eu amo a #fazenda, e odeio planta, ‘erva venenosa’ e amanhã vou lá ajudar meu peão a cortar aquilo, já deu”, publicou o cantor em seu Instagram. “Achamos que a árvore era boa e dava bons frutos, mas não era, então como JESUS disse tem que cortar e não podar”, completou o sertanejo.

Os dois se relacionaram entre 2016 e 2019 e chegaram a ser noivos. “Não tenho raiva de ninguém, meu negócio é cantar e alegrar o povo e me alegrar também, e levo minha vida muito feliz assim. Se errei? Nuh, já errei demais, mas nunca na minha vida errei por ser mal caráter com ninguém. Acusar é fácil, provar é que é complicado, né?”, desabafou o cantor. A peoa está na roça desta semana com Jakelyne Oliveira, Lipe Ribeiro e Raissa Barbosa.