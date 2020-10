A Fazenda 12: Carro de som vaza informações para os participantes; confira

Os peões ouviram algumas mensagens como um pedido para que a MC Mirella se afaste de Biel e Juliano

Os participantes de A Fazenda 12 estavam se preparando nesta terça-feira, 27, para uma atividade na parte externa quando a produção pediu que os peões entrassem imediatamente para a casa. O motivo foi um carro de som que parou na frente da fazenda vazando informações de fora para os integrantes do reality show. O pior foi que eles ouviram algumas mensagens como um pedido para que a MC Mirella se afaste de Biel e Juliano. A mudança de comportamento a funkeira depois das voltas consecutivas do aliado Biel da Roça fizeram com que o público se voltasse contra a participante, que foi um dos assuntos mais comentados no Twitter pela manhã. Os fãs da MC acreditam que as amizades dela influenciaram as reações explosivas da peoa nas últimas semanas. “Se afaste do Biel e Juliano“, ouviram do carro de som.

Os climas se acirraram entre os peões após Luiza Ambiel, que foi a última eliminada do jogo, convocar todos para a área externa para revelar algo que ouviu de Raissa Barbosa. Segundo ela, a ex-vice Miss Bumbum contou que viu Lipe Ribeiro e Jake se beijando depois de uma festa. Ainda de forma pacífica, Jake negou as supostas revelações de Ambiel. Após todos os envolvidos se manifestarem e mudarem de assunto, foi a vez de MC Mirella ter a palavra na reunião. A funkeira acusou Raissa de ser falsa e, ao dizer a frase “não dê uma de louca”, a modelo perdeu o controle de sua raiva e explodiu. Raissa é diagnosticada com Síndrome de Bordeline e sua instabilidade emocional já é conhecida entre os peões. Com ambas gritando, todos os peões tiveram que intervir para o confronto não virar físico. Depois disso, os confrontos entre Mirella e os outros participantes começou a ser mais frequente. A Jovem Pan aguarda mais informações da emissora sobre o acontecido.

