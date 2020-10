A Fazenda 12: Biel vence Prova de Fogo e ganha poder para mudar a formação da Roça

Com o Lapião em mãos, o MC poderá escolher entre a chama vermelha ou a verde; A vermelha dará o poder ao peão de trocar o quarto roceiro por qualquer outro participante, exceto o fazendeiro

Reprodução/Record Biel disputou a prova de agilidade e concentração com Mirella, Jakelyne Oliveira e Lipe Ribeiro



Biel venceu a última Prova de Fogo de A Fazenda 12 na noite de segunda-feira, 26, e poderá trocar o quarto roceiro por qualquer outro participante, exceto o fazendeiro, Juliano Ceglia. Tudo depende de qual poder de chama o peão escolher durante a formação da Roça nesta terça-feira, 27. A prova foi realizada no último domingo, 25, mas foi transmitida para o público na noite de ontem. O MC disputou a prova de agilidade e concentração com Mirella, Jakelyne Oliveira e Lipe Ribeiro. A atividade de 15 minutos consistia em encher de leite um recipiente acoplado no capacete e levar o líquido até outro recipiente, sem usar as mãos. O trajeto, no entanto, era bastante complicado e feito em um kart enquanto os peões carregavam o leite na cabeça. Biel acumulou a maior quantidade de líquido e levou o Poder de Lampião.

Para definir os participantes da Prova de Fogo, um sorteio foi realizado. Lucas Selfie e Raíssa Barbosa tiraram os ovos dourados e tiveram a chance de escolher duas pessoas para disputarem a prova. Lucas escolheu Mirella e Raíssa escolheu Jake. Em seguida, Marcos Mion informou que os dois escolhidos deveriam selecionar mais dois peões para a atividade. O influencer chamou Lipe Ribeiro para participar da Prova de Fogo, enquanto a funkeira chamou Biel. Os perdedores, Mirella, Jake e Lipe, dormiram na baía. Os três, então, escolheram Raíssa e puxaram a modelo para o celeiro para completar o quarteto.

Biel vai ter uma grande missão na formação da Roça de terça-feira (27), afinal, sabemos bem que esse Lampião é capaz de mudar muuuuita coisa no jogo… 🔥 #ProvaDeFogo 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Co4ZfnknIB — A Fazenda (@afazendarecord) October 27, 2020

Com o Lapião em mãos, Biel poderá influenciar a formação da Roça. Tudo dependerá de qual cor de chama o funkeiro escolher, a vermelha ou a verde. A vermelha dará o poder ao peão de trocar o quarto roceiro, escolhido pela dinâmica do “resta um”, por qualquer outro participante, exceto o fazendeiro da semana, Juliano. O poder da verde só será revelado hoje durante a formação. Qual cor Biel irá escolher?