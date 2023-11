Eduardo Paes confirma homenagem a Taylor Swift no Cristo Redentor: ‘Ela é a Madonna dos tempos atuais’

Cantora americana se apresenta no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, neste final de semana

SUZANNE CORDEIRO/AFP A cantora e compositora americana Taylor Swift se apresenta no palco na primeira noite de sua "Eras Tour" no AT&T Stadium em Arlington, Texas, em 31 de março de 2023.



O prefeito Eduardo Paes confirmou que Taylor Swift irá receber homenagem no Rio de Janeiro. Durante um evento na capital fluminense, o político afirmou que a diva pop, que faz shows no Brasil nesta semana, irá receber uma projeção no Cristo Redentor. A iniciativa veio após fãs da artista se movimentarem, marcando autoridades e religiosos responsáveis pelo ponto turístico, para que o monumento recebesse uma projeção de uma das músicas da cantora. “Hoje à noite o Cristo Redentor vai homenagear a presença da Taylor Swift. Segundo ele, o Michael Jackson dos tempos atuais. Para mim, ela é a Madonna. Nós vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, sua chegada a terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. Fiquem felizes, swifties”, declarou o prefeito do Rio de Janeiro. A americana se apresenta nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na próxima semana, nos dias 24, 25 e 26, ela vem ao Allianz Parque, em São Paulo. Todos os ingressos estão esgotados.