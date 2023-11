Jojo Todynho revela que se separou de Lucas Souza após flagrar conversas com homens: ‘Se descontrolou’

Cantora afirmou que recorreu a medida protetiva contra ex-marido: ‘Quis me desmoralizar’

Reprodução/Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho e Lucas Souza se separaram



A cantora Jojo Todynho abriu o jogo sobre seu divórcio de Lucas Souza. A ex-”fazendeira” revelou que decidiu se separar após flagrar o então marido conversando com outros homens. Segundo ela, ao confrontar o militar sobre o assunto, ele reagiu com “descontrole”. “Meuc asamento acabou porque eu peguei conversas de Lucas com homens. Quando fui questionar a ele, ele se descontrolou como fez com Black e falou que ia me colocar de homofóbica na internet. Fiquei com medo. Falei: ‘Cara, como contar isso?’. Foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar”, disse. Jojo ressaltou que Lucas usou vídeos chorando e se aproximou da mãe biológica de Todynho para afetar sua estabilidade emocional. “Lucas quis usar minha mãe para querer me desmoralizar. Ele sabia que eu tenho problemas pessoais com minha mãe e é por isso que entrei com processo para retirar o nome dela da minha certidão. Eu falei para ela o que estava acontecendo e ela não me ouviu. Ele quis usar o ‘vamos na igreja’, ele usou minha mãe para me atacar e desmoralizar. Não teve peso nem ênfase, todo mundo sabe que quem me criou foi minha mãe e minha tia”, disse.

Jojo ainda afirmou que não quer ser associada às atitudes do ex-marido, que está confinado em ”A Fazenda”. “Como mulher, vou falar com empatia e com o respeito que vocês não têm por mim. Já falei diversas vezes que a única pessoa que merece ganhar esse reality no meu ponto de vista é a Jaqueline. Assim como eu já fui, está sendo usada e vocês estão caindo nesse teatro. Já que vocês adoram historinha, um monte de mulher idiota, acorda para a vida car*lho. E parem de ficar me marcando. Era isso que vocês esperavam de mim?”, disparou. “Lucas me pediu para voltar e eu falei que não iria. Ele me xingou, foi aí que coloquei medida protetiva contra ele”, continuou.