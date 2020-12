Elba Ramalho diz que estava na igreja quando polícia interrompeu festão na sua casa

Com cerca de 500 pessoas, o evento foi organizado por turistas que alugaram a casa da cantora

Reprodução/Instagram/elbaramalho Elba Ramalho fez um desabafo após festa realizada em sua casa



A cantora Elba Ramalho foi envolvida em uma confusão após a polícia interromper na última terça-feira, 30, uma festa com cerca de 500 pessoas que foi realizada em sua casa em Trancoso, na Bahia. A artista usou o Intagram para esclarecer que não teve nenhum tipo de envolvimento com o evento e que a casa está alugada para turistas. “A minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro, isso é algo que é de praxe, todo ano a gente aluga. Eu não sabia que na casa estava tendo uma festa nessa proporção que aconteceu”, garantiu a cantora.

Enquanto a festa acontecia, Elba estava rezando. “No momento da festa, eu estava na igreja assistindo a missa, fazendo minha leitura, rezando meu terço. Depois, eu parei com as amigas e ficamos conversando, fui comer um sanduíche vegano porque estava com fome e comecei a receber mil mensagens”, contou. A artista enfatizou também que tem um nome a zelar e que quase não está saindo de casa. “Isso é chato. Nós, artistas, precisamos dar o bom exemplo, eu sou muito responsável comigo, com a minha vida e com a vida dos outros.” Como a festa foi interrompida pela polícia, a cantora não sabe quem vai responder por isso, mas disse que chegou a ir até sua casa após a festa para ver como estava o local e para levar máscara para os seus funcionários.