Lívia Andrade expõe Pétala Barreiros após ser acusada de ser amante de Marcos Araújo

Apresentadora decidiu se posicionar e rebater as críticas que vem recebendo desde assumiu o namoro com o CEO da Audiomix

Reprodução/Instagram/liviaandradereal Lívida Andrade ficou irritada por ter sido envolvida da separação de Pétala Barreiros



A apresentadora Lívia Andrade decidiu se pronunciar em uma série de stories no Instagram após ser acusada de ter sido amante do seu atual namorado, o empresário Marcos Araújo. Desde que ela assumiu o relacionamento, a ex-mulher do presidente e CEO da Audiomix, Pétala Barreiros, passou a expor várias polêmicas nas redes sociais e apontou a ex-estrela do SBT como pivô da sua separação. “Como me envolveram em uma treta na internet, eu vou falar. Fui acusada, fui julgada, condenada por ser amante, por ser pivô da separação. Florzinha, quando a gente quer ser famosa, quando a gente que expor a nossa vida na internet, quando a gente quer expor a nossa vida publicamente, as pessoas pesquisam a nossa vida e eu fui pesquisar a sua”, começou dizendo Lívia.

Pétala conheceu Marcos quando tinha 14 anos em uma balada e, segundo a apresentadora, ela foi amante do empresário e, logo, engravidou. “Tenho meus problemas e nem por isso eu venho aqui me vitimizar para vocês. Precisei acionar meus advogados, precisei acionar algumas pessoas. Fui atacada, ofendida, não gostei de ver meu nome envolvido nessa sujeira. Florzinha foi sim amante do cidadão. Ele tinha uma esposa com uma criança pequena. Essa moça passou por situações bem difíceis na adolescência. O pai foi preso por assaltar joalheria, ela engravidou super jovem, então várias coisas bem complicadas para uma menina. Ela conheceu ele em uma boate em que só entra maior de idade, então provavelmente ela usou um documento de alguém. Eles passaram a se relacionar, ela engravidou e, aos 15 anos, ela teve seu primeiro filho. Depois escreveu um livro com cada história de ficar de cabelo em pé”, falou a ex-apresentadora do “Fofocalizando”.

Durante seu desabafo, Lívia disse que não entende por que Pétala decidiu reatar com Marcos no passado já que ela o acusa de agressão e estupro e ressaltou que a jovem e sua família viajaram o mundo todo com o empresário depois disso. “Essa parte que para mim é um pouco confusa”, apontou. A artista também deixou claro que não gostou nada de ver seu nome envolvido nessa confusão. “Não precisava me envolver nessa porra aí, vida dos outros, não tenho nada a ver com isso. Por que os outros fazem a merda e vocês estão tentando jogar nas minhas costas? Ou seja, nas costas de outra mulher. Tiram do rabinho de uma mulher e botam no rabinho de outra”, afirmou. “Quando vocês viram capa de revista comigo abrindo minha casa com marido, namorado? Nunca! E vai continuar assim. Quando vocês me viram vir a público anunciando um namoro ou uma separação? Também não aconteceu, e vai continuar assim. O dia que eu postar foto ou me promover com algum relacionamento ou algum macho, aí sim vocês podem me cobrar”, concluiu.