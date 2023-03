Eliana e Angélica falam de relação com Xuxa nos 60 anos da apresentadora: ‘Muita história’

Eterna Rainha dos Baixinhos recebeu homenagens nas redes sociais, pois faz aniversário nesta segunda-feira, 27

Reprodução/Instagram/lucianohuck Angélica e Eliana homenagearam Xuxa, que está completando 60 anos



A apresentadora Xuxa Meneghel completa 60 anos nesta segunda-feira, 27, e as apresentadoras Eliana e Angélica fizeram questão de homenagear a eterna Rainha dos Baixinhos. As loiras fizeram muito sucesso comandando programas infantis na década de 1990 e, por vezes, surgiram rumores de que eram rivais. As artistas, no entanto, já declararam em entrevistas que não existia essa rivalidade e, no post que fizeram para Xuxa nas redes sociais, ressaltaram a amizade que construíram ao longo dos anos. “Hoje é dia de celebrar a vida de uma amiga muito especial e querida: a nossa eterna rainha Xuxa completa 60 anos de muita história, amor e alegria. Que honra ter compartilhado tantos momentos incríveis com você na TV, Xuxuca! Quantas risadas, quantas histórias, quantas emoções… e que alegria ver que a nossa amizade continua firme e forte ao longo dos anos. Que esse novo ciclo seja repleto de amor, saúde e realizações. Parabéns”, declarou Angélica.

Eliana também destacou em sua publicação a boa relação que tem com a apresentadora e a admiração que sente pelo trabalho da artista que marcou uma geração. “Hoje é um dia muito especial, pois é aniversário de uma querida amiga… Xuxa Meneghel. Xu, gostaria de lhe desejar toda a felicidade do mundo, e que cada dia seja repleto de muitas realizações (aquelas realizações inclusive rsrsrs). Sua vida tem sido uma inspiração para muitos, e sua trajetória artística e pessoal tem ensinado muito sobre coragem, perseverança e amor ao próximo. Você tem um coração generoso e cheio de empatia. Minha admiração por você é enorme. Parabéns pelos 60 anos bem vividos e que possamos viver mais tempo juntas. Que seu aniversário seja tão maravilhoso quanto você. Muita saúde sempre”, escreveu a estrela do SBT. Xuxa está celebrando seu aniversário de 60 anos em um cruzeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)