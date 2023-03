Viih Tube revela transformações corporais em reta final de gravidez: ‘Engordei mais do que devia’

Influenciadora afirmou que mudanças e cicatrizes são marcas do amor: ‘Momento leve’

Reprodução/Instagram/@viihtube Viih Tube está grávida do ex-BBB Eliezer



A influenciadora Viih Tube usou as redes sociais para mostrar as transformações que seu corpo passou durante o processo de gravidez. Já na reta final da gestação, a ex-BBB descreveu inúmeras mudanças e processos hormonais que enfrentou nos últimos meses. “Primeira coisa que eu reparei foi minha auréola, que cresceu e escureceu muito. Estou mostrando minha cicatriz, que também ganhou muita pigmentação, o que é completamente normal e hormonal. Celulite no bumbum eu ganhei bastante e na coxa também. Não fiz dieta, comi tudo o que eu quis e engordei mais do que deveria, inclusive. Meu umbigo saiu todinho para fora. Minha barriga ficou peluda. A pigmentação e os pelinhos fazem parte de uma reação hormonal que é completamente normal nessa fase”, explicou.

Ao lado do também ex-BBB Eliezer, Viih Tube espera o nascimento uma menina, que se chamará Lua. A atriz aconselhou que outras mulheres entendam a importância dos processos de uma gravidez. “Estrias eu ganhei dos dois lados, vermelhinhas, por serem recentes. Minha unha ficou fraca, parecendo um papel fino, e ainda roí de ansiedade. Ganhei 22 quilos na gravidez, é normal que você receba dobrinhas também. Um pouco mais de olheiras e um pouquinho de espinhas, porque tive uma fase no começo que deixou cicatrizes e manchinhas. Lá embaixo deu uma escurecida, o que é completamente normal. Entendam que são cicatrizes do processo de um momento lindo que você está vivendo. Você é o ninho do seu filho e tem que ser leve com você nesse momento, também são marcas de amor”, refletiu.