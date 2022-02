Elizangela confirma que não tomou a vacina contra a Covid-19: ‘Não sou cobaia’

Atriz da Globo negou foi internada por sequelas do coronavírus e afirmou que já tem uma comorbidade

A atriz Elizangela confirmou que não tomou a vacina contra a Covid-19 e falou sobre seu estado de saúde após ficar internada no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim. “Não tomei [a vacina], eu não posso [por causa de uma doença crônica], mas eu não tomaria, eu não quero. Não é vacina, é experimento e eu não sou cobaia. Sou a favor de vacinas, sempre tomei, tenho minha carteirinha de vacinação e tudo mais, mas nesse momento não”, declarou em uma live com Thony Di Carlo na última quinta-feira, 3. Vale ressaltar que, segundo o Ministério da Saúde, “as vacinas adotadas pelo SUS passaram por todas as etapas necessárias para a criação de um novo imunizante e cumprem a critérios científicos rigorosos adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”.

Quando a atriz da Globo deu entrada no hospital, a prefeitura de Guapimirim divulgou que ela foi internada por sequelas da Covid-19. Ela negou que testou positivo para o vírus e que o coronavírus teve relação com a sua internação. “Não estava com Covid e não fui internada com Covid. Fiquei na enfermaria, um local que chamam de sala vermelha. O hospital aqui [de Guapimirim] tem uma parte só para internações de Covid”, comentou Elizangela. “Foi hospitalizada porque eu estava com pneumonia e a medicação que eu estava usando em casa não estava correspondendo. Comecei a ficar com a saturação baixa, comecei a ter falta de ar porque eu já tenho uma comorbidade e já faço uso de corticoide há três ou quatro anos. O médico achou melhor eu ficar internada, me colocaram no oxigênio e aplicaram a medicação intravenosa para o processo acelerar.” Durante a live, a atriz também disse que não é negacionista e que cumpriu o isolamento social.