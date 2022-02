Marido de Jojo Todynho fala da relação com o pai: ‘Graças a Deus fui criado longe desse homem’

Lucas Souza quebrou o silêncio após Renato Souza falar que não foi ao casamento do filho com a funkeira porque ele ‘nega as origens’

Reprodução/Instagram/lucassouza_ofl Lucas Souza, casado com Jojo Todynho, falou da sua relação com o pai biológico



O militar Lucas Souza, marido da cantora Jojo Todynho, fez um desabafo nas redes sociais após seu pai biológico, Renato Souza, vir a público dizer que não foi ao casamento do filho porque ele “negou suas origens”. “O senho Renato é meu pai biológico, mas ele não é o cara que me criou. Todos da minha família sabem que eu fui criado exclusivamente pela minha mãe, tanto eu quando meus dois irmãos. Tem vídeos na internet da minha mãe relatando o que esse senhor Renato fazia com ela. Ele tem um histórico de alcoolismo e de drogas. É um exemplo negativo como pai, graças a Deus fomos criados longe desse homem”, afirmou Lucas nos stories do Instagram.

O marido de Jojo contou que sua mãe, Marcia Antocevicz, viveu por 12 anos com Renato e enfatizou que ela não mentiu quando expôs nas redes sociais a relação tóxica que vivia com o ex: “Foram 12 anos de tortura, 12 anos de um relacionamento abusivo, 12 anos de esfaqueamento e 12 de agressão”. Para Lucas, Renato busca apenas aparecer. “Pai é quem cria e não é quem vai para a mídia querer expor o filho. Não vou expor as mensagens que ele me mandou falando que vai acabar com a minha vida, mas para vocês terem uma ideia, esse camarada está até com empresário marcando entrevista, então ele quer palco, pois nunca apareceu na minha vida.”

O pai biológico de Lucas chegou a ser convidado para o casamento, mesmo Marcia possuindo uma medida protetiva conta ele. Lucas conversou com a mãe e perguntou se ela ficaria confortável se o ex-marido fosse ao casório, Marcia disse que não, mas explicou que queria que ele chamasse Renato por ser seu pai biológico. “Liguei, mandei convite e esse camarada começou a chamar pessoas que não conheço [para o casamento], morei nesse determinado local [Rio Grande], mas não conheço esse pessoal. Chamou amigos que usam drogas com ele. Só chamei pessoas próximas para o casamento. Convidei ele por respeito por ser meu pai biológico, mas ele não me criou”, finalizou. Como não pode levar seus convidados, Renato não compareceu no casamento do filho com Jojo.