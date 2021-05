Elliot Page aparece sem camisa pela primeira vez após retirada dos seios

Ator comemorou nas redes sociais o primeiro mergulho na piscina usando calção

Reprodução/ Instagram @elliotpage Elliot Page, de X-Men, fez a cirurgia de mastectomia



O ator Elliot Page emocionou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao postar sua primeira foto sem camisa após realizar a cirurgia de retirada de seios, a mastectomia. Elliot, dos filmes ‘Juno’ e ‘X-Men’ e da série ‘The Umbrella Academy’, se revelou um homem trans em dezembro de 2020, quando também anunciou a mudança de seu nome. Feliz na piscina, o ator escreveu na legenda da foto: “Primeiro calção de banho”. Diversas personalidades comentaram na foto como Miley Cyrus, Nina Dobrev, Kira Kosarin, Julianne Moore e muitos outros. Em entrevista, Elliot disse que a cirurgia de mastectomia transformou sua vida completamente. “Grande parte da minha energia foi gasta em me sentir desconfortável com o meu corpo”, comentou.