Timothée Chalamet será Willy Wonka em spin-off de ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’

Filme vai explorar a juventude do chocolateiro que já foi interpretado por Gene Wilder e Johnny Depp

Reprodução/Instagram/tchalamet/Divulgação/24.05.2021 Timothée Chalamet viverá Willy WOnka, papel que já foi de Gene Wilder



O ator Timothée Chalamet, conhecido por protagonizar o filme “Me Chame Pelo Seu Nome”, vai interpretar o icônico personagem Willy Wonka em um spin-off “A Fantástica Fábrica de Chocolate”. O filme da Warner Bros. será um musical que vai explorar a juventude do famoso chocolateiro. Os detalhes da sinopse do longa ainda não foram divulgados, mas já que sabe que ele deve explorar como foi a criação desse excêntrico homem que cria uma famosa fábrica de chocolate. Segundo a Variety, a assessoria de Timothée Chalamet confirmou que o artista estará no elenco do filme e que já se prepara para cantar e dançar em cena. Willy Wonka é um dos personagens centrais do livro infantil “Charlie e a Fábrica de Chocolate”, de Roald Dahl. Na história, um menino de origem simples encontra em um chocolate um bilhete premiando para visitar o misterioso local onde os chocolates são fabricados. A primeira adaptação cinematográfica dessa história aconteceu em 1971 e teve Gene Wilder no papel do chocolateiro. Um reboot do filme foi lançado em 2005 com direção de Tim Burton e Johnny Depp no papel de Willy Wonka. O novo filme terá direção de Paul King e produção de David Heyman. As gravações devem começar em setembro e a estreia está prevista para março de 2023.