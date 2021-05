Netflix revela trailer da última temporada de ‘La Casa de Papel’ e data de estreia

Final da série será dividida em duas partes: o volume 1 será lançado no dia 3 de setembro e o volume 2, no dia 3 de dezembro

Reprodução/Netflix Os assaltantes do Banco de Espanha terão que se defender do exército na última temporada de 'La Casa de Papel'



A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 24, o trailer da última temporada de “La Casa de Papel“. Segundo o serviço de streaming, a parte final da série será dividida em duas partes, com cinco episódios cada: o volume 1 será lançado no dia 3 de setembro e o volume 2, no dia 3 de dezembro. O trailer mostra os assaltantes tentando se defender do exército. “Quando começamos a escrever a Parte 5, no meio da pandemia, sentimos que precisávamos mudar o formato tradicional de uma temporada com dez episódios. Por isso, usamos todas as ferramentas que tínhamos à nossa disposição para criar a sensação de um final de temporada logo no volume 1. Optamos por trabalhar um gênero muito mais agressivo, colocando La Banda em situações extremas. Já no volume 2, tentamos focar no estado emocional dos personagens. É uma viagem através dos sentimentos deles, o que nos conecta com a despedida”, conta Álex Pina, o criador da série.

Leia a sinopse de “La Casa de Papel: Parte 5”:

Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco de Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar — muito pelo contrário: o momento é de tensão e luto. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez em sua vida, ele não tem um plano de fuga. E quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro que já enfrentaram: o exército. O maior roubo da história está chegando ao fim — e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra.