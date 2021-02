Elza Soares e Fernanda Montenegro são vacinadas contra a Covid-19 no Rio de Janeiro

Lima Duarte e Laura Cardoso, ambos atores com mais de 90 anos, também já foram imunizados

Reprodução/Instagram Fafá de Belém e Regina Casé foram alguns dos famosos que comemoraram o momento nos comentários da publicação de Fernanda



A atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, postou em seu Instagram, na manhã deste sábado, 6, um vídeo sendo vacinada contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. “Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis, ao SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde da prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos”, disse na rede social. Zezé Motta, Fafá de Belém e Regina Casé foram alguns dos famosos que comemoraram o momento nos comentários da publicação. Laura Cardoso também entrou para o time das imunizadas. Sem rede social, parentes comemoraram com uma foto dela e o comprovante.

Lima Duarte, que tem a mesma idade de Fernanda, recebeu a vacina em Indaiatuba, São Paulo. “Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses. Mas a ciência venceu! Estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de um recomeço e de dias melhores. E que essa esperança possa ser para TODOS!”, postou em seu Instagram.

Na sexta-feira, 5, foi a vez da cantora Elza Soares, de 90 anos, ser vacinada contra a Covid-19, também no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, ela postou uma foto segurando a bandeira do Brasil enquanto recebia o imunizante. “V.A.C.I.N.A.D.A. Com esperanças no coração, braço pronto, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação. Precisamos imunizar toda a nossa população que tem o mesmo direito a vida que todes nós.”

“Comemoro o feito da ciência, que venceu o medo, o negacionismo e a desinformação. MUITO OBRIGADA aos cientistas, profissionais da saúde e aos servidores públicos que trabalharam nessa conquista, obrigada @anvisa_oficial @butantanoficial @fiocruz. Com respeito, peço licença pra agradecer ao @opedroloureiro e Vanessa Soares por batalharem muito pra eu comemorar minha vez de ser vacinada, garantindo as condições pra que eu continuasse produzindo e trabalhando muito, totalmente preservada e segura durante toda quarentena. Essa seringa cheia de esperanças rompeu a pele do meu braço e fez correr vida em meu sangue, pelas mãos abençoadas de um profissional da saúde”, completou a postagem.