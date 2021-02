Capital paulista já tem vacinas para segunda dose em idosos, diz prefeitura

Expectativa é que 32 mil idosos acima de 90 anos sejam imunizados neste momento

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/01/2021 A partir de segunda, além de em 468 UBSs, imunização também será feita em formato drive-thru e em quatro centro-escolas



Os idosos com 90 anos ou mais, que começaram a ser vacinados nesta sexta-feira, 5, na cidade de São Paulo, devem tomar a segunda dose a partir do dia 20 de fevereiro. O cronograma foi divulgado pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, que afirmou que a expectativa é que 32 mil idosos nessa faixa-etária sejam imunizados. De acordo com ele, a capital paulista já separou a segunda dose dessa população.

“O pessoal que está tomando a vacina hoje, a partir do dia 20 recebe a segunda dose da CoronaVac. A gente tem o controle total, sabe quem tomou qual vacina.” Edson Aparecido disse que a intenção da Prefeitura de São Paulo é imunizar toda a população acima de 60 anos até o início de abril. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que a vacinação da população entre 85 e 89 anos também já tem data para acontecer: a previsão é de início no dia 15 de fevereiro.

“Nossa expectativa é também, a partir da terça, 9, começar a vacinação dos profissionais da saúde que não estão na linha de frente. E a partir do dia 15 pessoas entre 85 e 90 anos de idade.” O prefeito e o secretário de Saúde de estiveram na UBS Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. No sábado, 6, a vacinação irá ocorrer em 87 Unidades Básicas de Saúde (UBS) integradas com as AMAs. A partir de segunda-feira, além de em 468 UBSs, a imunização também será feita em formato drive-thru em cinco locais espalhados pela cidade e em quatro centro-escolas da cidade.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini