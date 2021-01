Em pescaria, Caio Castro diz que não liga para ‘cancelamento’: ‘Fome eu não passo’

Ator postou uma foto em que aparece segurando um peixe que pescou em Fernando de Noronha

O ator Caio Castro mostrou nas redes sociais que além de atuar e se arriscar no automobilismo, ele também se aventura como pescador. Em Fernando de Noronha, o artista postou uma foto em que aparece em um barco com um peixe na mão e na legenda escreveu: “Sushi day. Hoje temos dourado”. Nos comentários da publicação, uma seguidora escreveu que estava com dó do peixe, já outra perguntou se ele ia devolver o animal para o mar e Caio explicou: “Vou jantar ele, moça”. Uma seguidora alertou que ele seria “cancelado” por aparecer pescando, mas que muitas pessoas são contra a essa atividade, e o ator rebateu: “Mas não passo fome (risos)”. Uma fã comentou que já pescou no mesmo lugar em o artista estava e que conseguiu pegar um atum. “Nós também! Mas o atum comemos na hora, esse [o dourado] levei para casa, comemos de janta”, comentou o galã global. Nos stories, Caio mostrou que realmente o peixe foi preparado no jantar. “Mais fresco não terás”, escreveu em um vídeo no qual aparece jogando um azeite no peixe já pronto para comer.