Coutinho marca no fim e salva o Vasco de derrota no clássico contra o Flamengo

Gerson abriu o placar para o Rubro-Negro, que foi melhor durante a maior parte do confronto, mas astro vascaíno, que não jogava havia mais de um mês, anotou primeiro gol desde o retorno a São Januário

Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1 no clássico deste domingo (15), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson marcou para o Fla, enquanto Philippe Coutinho, que não atuava havia mais de um mês, entrou no segundo tempo e garantiu o empate cruzmaltino aos 41 minutos da etapa final. Foi o primeiro gol dele desde o retorno a São Januário, em julho. O Mengão dominou a partida durante a maior parte do tempo. No primeiro tempo, teve boas oportunidades com Pulgar, Arrascaeta e Plata, mas foi no segundo tempo que conseguiu abrir o placar. Aos 26 minutos, após boa troca de passes entre Wesley e Arrascaeta, Gerson finalizou com precisão para colocar o time rubro-negro na frente.

O Vasco, por sua vez, teve dificuldades em criar jogadas e pouco ameaçou o gol de Rossi. Porém, na reta final, em uma jogada rápida, Coutinho, que entrou no segundo tempo, aproveitou um cruzamento para marcar de cabeça e empatar a partida. O resultado teve sabor de vitória para o Gigante da Colina, que conseguiu segurar o rival e evitar a derrota. Com o empate, o Flamengo permanece na quarta colocação, com 45 pontos, mas agora a oito pontos do líder Botafogo. O Vasco, com 35 pontos, ocupa a oitava posição, mas pode perder uma colocação dependendo do resultado do Internacional contra o Cuiabá nesta segunda-feira (16). Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo (22), enquanto o Vasco joga contra o Palmeiras, em Brasília, no mesmo dia.

