Enquete: Confira o look das famosas no réveillon e vote no seu favorito

Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes, Anitta, Marília Mendonça e mais celebridades se produziram para o réveillon

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa, Marília Mendonça e Paolla Oliveira no réveillon



O fato de não poder aglomerar ou fazer grandes festas nesta virada de ano não impediu as famosas de se produzirem para celebrar a chegada de 2021. Como de costume, a roupa branca foi o que dominou, mas teve artista que decidiu apostar no dourado e até no cinza. O look de Marina Ruy Barbosa foi muito elogiado por seus seguidores no Instagram e Juliana Paes também chamou atenção por apostar uma roupa mais sensual. Paolla Oliveira, Eliana, Angélica e Marília Mendonça optaram por roupas mais leves e com cara de verão, já Erika Januza e Giovanna Antonelli usaram um macacão cheio de brilho e Claudia Leitte um macacão branco. Anitta, que foi uma das atrações do réveillon da Times Square, em Nova York, sensualizou com uma roupa branca, mas com detalhes cheios de brilho.