Retrospectiva 2020: Relembre os casais famosos que se separaram neste ano

Ano foi marcado por separações polêmicas, inesperadas e algumas até amigáveis; também teve casal que separou durante a pandemia e reatou pouco tempo depois

Reprodução/Instagram Anitta e Gui Araújo, Jade e Luan Santana, Whindersson e Luísa Sonza estão entre os casais que separaram



O ano de 2020 foi complicado em vários aspectos e muitos casais não sobreviveram ao isolamento social por causa da Covid-19. Teve artista, por exemplo, que estava noivo e planejando o casamento para 2021 quando decidiu terminar um relacionamento de 12 anos. Outros artistas protagonizaram separações polêmicas e que rendeu, e ainda rendem, muitas especulações. Teve caso de traição, mas também tiveram separações mais amigáveis, nas quais o casal terminou sem expor nenhuma briga na mídia. Mas nem todo término é definitivo, e teve até o caso de uma cantora que anunciou o fim do namoro meses após dar à luz ao seu primeiro filho, mas depois conseguiu se acertar com o namorado e, agora, a família vai passar o fim de ano reunida. Ficou curioso para saber quem são esses casais? Então confira a retrospectiva das separações que deram o que falar em 2020:

Whindersson Nunes e Luísa Sonza

O fim do casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza foi anunciado pelo casal no final de abril. Ambos postaram um ‘textão’ no Instagram dizendo que estavam terminando o casamento, mas que o relacionamento deles seria eterno. “Estamos nos separando para a maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro”, disseram na época. A questão é que, após anunciarem o término do casamento de dois anos, os fãs começaram a especular que Luísa estaria vivendo um affair com cantor Vitão. Ela negou e disse que era apenas uma parceria musical, visto que eles tinham gravado uma música juntos recentemente. Pouco tempo depois, eles assumiram o namoro. Whindersson também seguiu em frente e já está em outro relacionamento.

Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Uma das separações mais comentadas do ano foi a de Mayra Cardi e Arthur Aguiar. O anúncio foi feito em maio e, depois disso, houve uma série de polêmicas. A influenciadora digital decidiu expor na mídia que foi traída inúmeras vezes pelo ator e que sentia sozinha, mesmo tendo um companheiro. Os dois estavam casados desde 2017, e em 2018 se tornaram pais de Sophia. Após a separação, Mayra deu entrevistas e fez posts no Instagram divulgando tudo o que passou no seu casamento e passou a receber apoio. Arthur declarou que estava arrependido e que iria mudar e, com o passar dos meses, o ator foi presente na vida da filha e conseguiu se entender com a ex. Inclusive, até o elogiou recentemente nas redes sociais. “Ele mudou, é outra pessoa, é um pai excepcional”, declarou no Instagram.

Manu Gavassi e Igor Carvalho

A cantora Manu Gavassi participou do “BBB 20” e foi durante o jogo que ela começou a namorar o engenheiro Igor Carvalho. Eles se conheceram há alguns anos e a ex-BBB entrou na casa mais vigiada do Brasil com o status do relacionamento indefinido. Dentro do reality, Manu pediu Igor em namoro, e ele aceitou. A cantora ficou sabendo por Ivy e Daniel, que participaram da Casa de Vidro e puderam levar informações que receberam fora do confinamento. Igor foi até a Casa de Vidro com um cartaz escrito: “Diz pra Manu que eu disse sim”. A finalista do “BBB 20” saiu do reality namorando, mas o casal acabou terminando de forma amigável em julho.

Anitta e Gui Araújo

O namoro de Anitta com Gui Araújo começou na quarentena, mas sobreviveu por apenas alguns meses. Após trocarem mensagens nas redes sociais, a cantora e o influenciador digital engataram em um relacionamento. Eles falaram pela primeira vez do namoro em maio, durante uma entrevista que a cantora deu a Pedro Bial em seu programa exibido na Globo. Eles chegaram a ficar um tempo confinados na mesma casa, mas em julho o relacionamento chegou ao fim. Sem dar muitas explicações, a cantora afirmou, em espanhol, que estava solteira durante uma live que fez com o canal E! Latino.

Luan Santana e Jade Magalhães

O relacionamento de Luan Santana e Jade Magalhães também não sobreviveu à pandemia. Entre idas e vindas, o casal estava junto há 12 anos. Eles já estavam noivos e planejavam o casamento para 2021. A confirmação do término foi feita nas redes sociais e a influenciadora digital demonstrou que a decisão partiu de Luan. “Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer”, escreveu Jade na época. A cantora Giulia Be chegou a ser apontada como o pivô da separação, mas tanto ela quanto o sertanejo negaram e afirmaram que possuem apenas uma parceria profissional.

Monique Evans e Cacá Werneck

A modelo Monique Evans e a DJ Cacá Werneck anunciaram o fim do namoro em outubro. Elas estavam juntas há seis anos, e o que teria motivado o desentendimento entre o casal foi a decisão de Cacá de morar sozinha, algo que incomodou Monique. Na época do término, a DJ chegou a dizer que se afastou porque ouviu Bárbara Evans, filha da modelo, falando que ia arrumar um namorado para a mãe. A ex-participante de “A Fazenda” passou a ser apontada como o pivô da separação, mas Monique negou que a filha tivesse qualquer tipo de culpa. Nesse período, Monique, de 64 anos, pegou Covid-19 e apresentou alguns sintomas, como falta de paladar e cansaço. Nas redes sociais, ela agradeceu o carinho e cuidado que Bárbara estava tendo com ela.

Gusttavo Lima e Andressa Suita

Umas das separações mais comentadas do ano foi a do cantor Gusttavo Lima com a influencer e ex-‘A Fazenda’ Andressa Suita. O que chamou atenção foi o desabafo feito pela ex-mulher do sertanejo, que contou que foi chamada na madrugada para receber a notícia. “Eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha”, afirmou na época. O cantou chegou a se pronunciar dizendo que terminou por um desgaste no relacionamento. Eles estavam juntos desde 2012. O casamento aconteceu em 2015 e juntos tiveram dois filhos: Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos.

Camila Pitanga e Beatriz Coelho

Após quase dois anos, o relacionamento de Camila Pitanga com a artesã Beatriz Coelho também chegou ao fim em 2020. O anúncio foi feito em dezembro por meio da assessoria de imprensa da atriz, que também informou que elas seguem “amigas e se admirando mutuamente”. A relação foi mantida em segredo por alguns meses, mas os fãs começaram a desconfiar que elas estavam juntas após uma viagem que fizeram para a Europa em abril do ano passado.

Marília Mendonça e Murilo Huff

Em junho de 2020, Marília Mendonça e Murilo Huff anunciaram o fim do namoro, que começou em maio de 2019. Em menos de um ano, a cantora engravidou de Léo, seu primeiro filho. Na época da separação, ele tinha sete meses. Com as especulações sobre o que motivou o término, Marília decidiu se pronunciar nas redes sociais: “Meu término com Murilo não teve nada a ver com ciúme, não teve nada a ver com traição, ele é um cara de respeito, massa, que sempre vou admirar”. Ela e Murilo seguiram amigos e a sertaneja até chegou a divulgar o trabalho do ex ao vivo no programa de Fátima Bernardes, na Globo. Quatro meses após o término, o casal conseguiu se acertar e, segundo divulgado pela assessoria da cantora à Jovem Pan, eles reataram o namoro e vão terminar o ano juntos.