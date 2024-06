Entenda a polêmica entre os atores José de Abreu e Murilo Rosa

Briga começou após live entre Rosa e a atriz Maria Zilda, na qual ela alegou que Abreu tem mau hálito; astro de ‘Avenida Brasil’ e ‘Bebê a Bordo’ reagiu nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@murilorosa_oficial/@josedeabreu Treta começou após live entre Murilo Rosa e a atriz Maria Zilda Bethlem



No último domingo (2), Murilo Rosa decidiu responder às provocações feitas por José de Abreu, após uma live polêmica com Maria Zilda Bethlem. Tudo começou quando a atriz revelou que Zé de Abreu tinha “mau hálito”, desencadeando uma série de trocas de farpas entre os dois nas redes sociais. José de Abreu não poupou críticas à dupla, chegando a postar uma foto de Murilo com seu pai e seu filho, que faleceu há 8 meses. A atitude foi considerada extremamente baixa por Rosa, que prometeu tomar medidas legais para lidar com a situação, afirmando que a justiça cível e criminal seriam acionadas. Em um momento de descontração durante a live, Murilo Rosa questionou Maria Zilda sobre já ter beijado alguém com mau hálito, ao que ela respondeu de forma afirmativa, descrevendo a situação de forma detalhada. “Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida. O Zé era um bicho”, disse Maria Zilda. As declarações da atriz geraram ainda mais polêmica e alimentaram a troca de acusações entre os atores. Murilo também comentou na live que durante as gravações da “Casa das Sete Mulheres”, teve desavenças com José de Abreu.

Por meio de uma série de tweets, José de Abreu defendeu-se das acusações de mau hálito feitas por Maria Zilda, classificando-as como fake news e criticando a postura da atriz. A polêmica continua a ganhar proporções nas redes sociais, com ambos os atores mantendo suas posições firmes em relação ao episódio. Depois de toda a proporção que as indiretas chegaram, o ator José de Abreu desativou sua conta no X (antigo Twitter), mas já era tarde demais, os internautas já haviam tirado print e escolhido seu lado da treta.

José De Abreu postou foto de Murilo Rosa ao lado do pai Odair Rosa (falecido em 2023) e do filho menor de idade em um jogo do Vasco com a legenda ‘chupa Murilo’ após o jogo entre Vasco e Flamengo hoje. Pelo visto, além da higiene bucal, tá falando sensibilidade também. pic.twitter.com/hORGB0JnPE — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) June 3, 2024



