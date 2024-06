Netflix divulga trailer da segunda parte da nova temporada de ‘Bridgerton’

Estreia está marcada para 13 de junho; primeira parte, lançada em 16 de maio, alcançou mais de 41 milhões de visualizações apenas nos primeiros quatro dias

Divulgação/Netflix Os fãs também podem conferir novas imagens que dão uma visão da segunda metade da temporada



A Netflix lançou nesta segunda-feira (3) o trailer da segunda parte da terceira temporada de Bridgerton. Os fãs também podem conferir novas imagens que dão uma visão da segunda metade da temporada. A primeira parte, que foi lançada em 16 de maio de 2024, teve a maior estreia da história da série, com mais de 41 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias, e acompanha a jornada amorosa de Colin Bridgerton, Luke Newton, e Penelope Featherington, Nicola Coughlan. A segunda parte, com os quatro episódios finais da temporada, terá estreia em 13 de junho de 2024. Na sua terceira temporada, Penelope desiste finalmente de sua paixão de longa data por Colin após ouvir palavras depreciativas sobre ela nos últimos episódios. No entanto, ela decidiu que é hora de arranjar um marido, preferencialmente alguém que lhe proporcione independência suficiente para continuar sua vida dupla como Lady Whistledown, longe de sua mãe e irmãs.

Mas, carente de confiança, as tentativas de Penelope no mercado matrimonial falham. Enquanto isso, Colin retornou de suas viagens de verão com uma nova aparência e um grande senso de confiança. Mas ele fica desanimado ao perceber que Penelope, a única pessoa que sempre o apreciou como ele era, está lhe dando as costas. Ansioso para reconquistar sua amizade, Colin se oferece para ajudar Penelope em busca de confiança e ajudá-la a encontrar um marido nesta temporada. Mas quando suas lições começam a funcionar um pouco demais, Colin precisa entender se seus sentimentos por Penelope são realmente apenas amigáveis.

Veja o trailer: