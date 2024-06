Famosos se manifestam contra privatização de praias no Brasil

Personalidades da mídia como Otavio Muller, Letícia Colin e Vera Fischer criticam proposta de privatização de praias no Brasil, envolvendo Neymar e Luana Piovani

Montagem: Instagram/@otaviomuller_ Por meio de publicações, alguns atores compartilharam uma imagem com a frase "-Ney +Mar"



Personalidades da mídia como Letícia Colin, Vera Fischer e Otavio Muller se manifestaram nas redes sociais contra a proposta de privatização de praias no Brasil. Além disso, os famosos também criticaram Neymar após a briga com Luana Piovani devido Proposta de Emenda à Constituição, conhecida como PEC da Privatização das Praias. Por meio de publicações, alguns atores compartilharam uma imagem com a frase “-Ney +Mar”. Anderson Muller criticou o jogador brasileiro, “O Ney é a feiura fabricada no Brasil e o Mar nossa beleza natural…Me poupe Neymar, e com todo respeito vai te catar”, escreveu ele. Otavio Muller também repostou a imagem e recebeu apoio de Ingrid Guimarães e George Sauma nos comentários. Leandro Lima também se posicionou sobre o assunto ao divulgar o post e questionar seus seguidores. A atriz Elisa Lucinda expressou sua opinião contrária à privatização das praias, associando o tema à grandeza de Vini Jr. e à postura de Neymar. A polêmica ganhou destaque nas redes sociais após a briga pública entre Neymar e Luana Piovani. A atriz criticou o jogador por seu envolvimento com uma incorporadora que planeja construir imóveis de alto padrão em trechos litorâneos, relacionando o projeto à PEC em questão.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA