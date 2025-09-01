Entenda por que Bruce Willis e a mulher decidiram morar em casas separadas

Emma Hemming relata que o ator de Hollywood está atualmente em uma residência sem escadas e que possui cuidadores em todos os momentos do dia

Reprodução/Instagram/@emmahemingwillis A recente deterioração do estado de saúde de Bruce nos últimos três anos foi detalhada por Emma



Emma Hemming Willis, atual mulher de Bruce Willis, explicou que mora separada do marido diante do diagnóstico de demência frontotemporal que o ator enfrenta. O depoimento faz parte do Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey with Diane Sawyer, em entrevista que foi ao ar na ABC na quarta-feira (27). Na entrevista, ela relata que Bruce mora atualmente em uma casa sem escadas e que possui cuidadores em todos os momentos do dia. Após críticas sobre a decisão do casal, ela relatou em um vídeo do Instagram que foi julgada por ter escolhido morar em outra casa e utilizar da ajuda de cuidadores para a rotina com o marido: “Ao compartilhar algumas das nossas informações mais íntimas, veríamos dois grupos. Seriam pessoas com uma opinião versus pessoas com uma experiência real.”

“Pessoas com uma opinião são rápidas em julgar o cuidador. É isso que os cuidadores enfrentam: julgamento e críticas dos outros”, respondeu também, em suas redes. O quadro de demência frontotemporal do ator é uma doença neurodegenerativa que afeta a fala, a personalidade e o comportamento. Ele também possui afasia, distúrbio de linguagem que é resultado de um dano cerebral. “Ele está bem de saúde, de uma maneira geral. É apenas seu cérebro que está falhando com ele”, completou, na entrevista para a ABC.

A recente deterioração do estado de saúde de Bruce nos últimos três anos foi detalhada por Emma durante o documentário também. Sobre o diagnóstico, ponderou: “Ele estava muito frio, totalmente diferente (do normal), que era carinhoso e afetuoso. Foi assustador.””É uma doença desconhecida, as pessoas não estavam cientes dela até os anos 1990”, comentou um médico para a reportagem. A demência frontotemporal e a afasia do ator causam sintomas como a perda da linguagem e da empatia.

