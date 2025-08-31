Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos

Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos

Ator conta que o episódio lhe fez ‘desconfiar muito da sociedade’, gerando solidão durante a infância

  • Por Jovem Pan
  • 31/08/2025 10h00
Divulgação/Globo/Fábio Rocha Marcelo Adnet revela informações sobre um abuso sexual que sofreu aos sete anos de idade Marcelo Adnet revela informações sobre um abuso sexual que sofreu aos sete anos de idade

O ator Marcelo Adnet, de 43 anos, revelou informações sobre um abuso sexual que sofreu aos sete anos de idade. O humorista relatou o caso ao podcast Inteligência Ltda. de sexta-feira (29).

Adnet contou que sofreu o abuso de um funcionário do sítio da família. “O cachorro do meu avô morreu e eu amava o cachorro. O caseiro falou: ‘Eu tenho uma maneira de trazê-lo de volta. Mas, se você falar para alguém, o cachorro vai morrer para sempre’”, afirmou o ator. Nesse momento, o avô, que havia saído de casa, volta ao local. “Quando ele estava começando o ato, meu avô volta e meio que me salva de sofrer algo bem pior”.

Segundo Adnet, o episódio lhe fez “desconfiar muito da sociedade”, gerando solidão durante a infância. “Para uma criança, isso é algo que te trava. Você fica com um segredo, algo que não pode falar e você não sabe o que é. E o cara me ameaçou, né? Isso me travou, me fez desconfiar muito da sociedade e decidi ficar sozinho, no meu canto”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

