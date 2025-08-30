Alinne Moraes posta foto sensual nas redes sociais e recebe chuva de elogios: ‘Dona dos melhores frames’

Alinne Moraes, aos 42 anos, publica ensaio sensual em topless, elogiada por seguidores e destacando seu papel na novela ‘Guerreiros do Sol’.

Alinne Moraes, aos 42 anos, publicou em suas redes sociais uma série de fotos que revelam um ensaio com um toque de sensualidade e intimidade. Nas imagens, a atriz aparece em topless, utilizando os braços para cobrir os seios. O responsável pelas fotos é seu marido, Mauro Lima, de 51 anos, conforme ela mencionou na legenda de sua postagem no Instagram. Os seguidores não pouparam elogios à beleza e ao charme da artista nos comentários. Um internauta a descreveu como “chique”, enquanto outro destacou que ela é “a dona dos melhores frames”.

Um terceiro usuário ainda comentou: “Você é linda demais, sabia disso?”. Recentemente, Alinne Moraes teve um papel de destaque na novela “Guerreiros do Sol”, disponível na Globoplay Novelas. Na trama, sua personagem, Jânia, lutava pelos direitos do voto feminino e mantinha um relacionamento lésbico com Otília, interpretada por Alice Carvalho.

*Reportagem produzida com auxílio de IA