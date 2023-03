Equipe de MC Marcinho diz que ele precisa operar com urgência: ‘Coração está muito fraco’

Funkeiro precisa trocar o marca-passo que ‘foi colocado de forma errada’; ele está debilitado, sem trabalhar e precisa de ajuda para se locomover

Reprodução/Instagram/mcmarcinho MC Marcinho precisa trocar um marca-passo que teria sido colocado de forma errada



O cantor MC Marcinho, dono do hit Glamurosa, precisa realizar com urgência uma cirurgia no coração. O procedimento, no entanto, ainda não foi realizado, pois ele aguarda liberação do convênio. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do funkeiro explicou que ele precisa trocar o marca-passo que “foi colocado de forma errada”. “O coração dele está muito fraco. Ele não consegue dormir com falta de ar. Está muito fraco, nem andar ele está conseguindo sozinho”, informou a equipe do cantor. O primeiro pedido para realizar a cirurgia foi feito no dia 3 de março, já o segundo aconteceu no dia 10, mas Marcinho não obteve nenhum retorno até então. “Ele está se acabando porque está afetando os rins dele”, enfatizou a assessoria do cantor. O artista chegou a gravar um vídeo fazendo um apelo ao convênio e divulgou nas redes sociais. Ele também se desculpou por não estar cumprindo sua agenda de trabalho.

“Estou passando aqui só para poder dar uma satisfação a todos os meus fãs, a quem me acompanha, a todo o meu público e aos contratantes. Já tem um mês que eu não trabalho, tive que ficar ausente em alguns shows, queria pedir desculpa aos contratantes e me desculpa também público. Eu estou muito debilitado, eu não consigo nem andar direito. Para ir da sala para o quarto, alguém tem que me ajudar, tudo porque eu tenho que fazer uma cirurgia no coração. A gente já deu entrada pelo plano de saúde já tem mais de 10 dias e nada até agora, uma resposta pendente”, declarou o funkeiro de 45 anos. “Preciso cuidar da minha saúde, preciso fazer essa cirurgia para que eu possa voltar aos palcos o mais rápido possível e para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor.” Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto, Dennis DJ e MC Koringa estão entre os famosos que deram força a Marcinho. A Jovem Pan entrou em contato com o Bradesco, empresa responsável pelo convênio de Marcinho, e aguarda retorno.