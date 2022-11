Erasmo Carlos tem alta hospitalar e comemora: ‘Ressuscitei no Dia de Finados’

Cantor ficou 20 dias em Hospital no Rio de Janeiro e teve até boatos de que ele teria falecido

Reprodução/ Instagram @erasmocarlosbr Erasmo posou com a mulher Fernanda momentos antes de deixar o hospital



Depois de 20 dias internado com quadro de síndrome edemigênica (excesso de líquido preso nos tecidos do corpo), o cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, recebeu alta do Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 02. Nas redes sociais, Erasmo comemorou a volta pra casa. “Bem simbólico … Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação… Essa foto com a Fernanda (esposa) traduz como estamos felizes.”, escreveu. No último domingo, boatos de que o cantor tinha morrido começaram a circular e ele precisou se posicionar. “Estou muito vivo (..) Esse ano eu não morro”, disse o cantor na ocasião. Em agosto, Erasmo tinha sido internado para tratar uma infecção de Covid-19.