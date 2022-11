Luciano Szafir é internado e passa por cirurgia; estado de saúde é divulgado

Ator precisou operar, pois apresentou uma artrose avançada que causa dor e limitação nos quadris

Reprodução/Instagram/szafiroficial Luciano Szafir passou por uma nova cirurgia e passa bem



O ator Luciano Szafir passou por uma nova cirurgia na manhã desta quarta-feira, 2. O artista está internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria de imprensa do artista informou que o apresentador do “Casa Szafir” foi submetido a uma artroplastia total do quadril. “O paciente apresentava uma artrose avançada, que causa muita dor e limitação nos quadris. Na cirurgia retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese. No caso do Luciano, foi utilizada a de cerâmica. Hoje fizemos a substituição no lado direito, no próximo dia 30 [de novembro], faremos o esquerdo”, explicou o ortopedista que atende o artista, Marcelo Godoi Cavalheiro. A cirurgia durou por volta de uma hora e meia e, de acordo com a equipe do ator, foi um “sucesso absoluto”. A previsão de alta é para a próxima sexta-feira, 4. Em maio, Szafir fez uma cirurgia para a reversão da bolsa de colostomia e passou 28 dias internado. Cerca de uma semana depois, ele precisou ser internado novamente e passou mais dois dias no hospital. O ator usou a bolsa de colostomia após pegar Covid-19 duas vezes e ficar com sequelas.