Urso invade casa e mergulha na piscina para fugir de calor extremo nos Estados Unidos; veja

Polícia local foi acionada e fez registro da inusitada ‘visita’

reprodução/Twitter/@BurbankPD Mamífero aparece sentado dentro d’água e com a pata apoiada no piso. no dia em que os termômetros marcavam 33°trou 33°C.



Um urso-negro invadiu o quintal de uma casa no Estado da Califórnia e foi flagrado se refrescando em uma piscina. Uma intensa onda de calor assola os Estados Unidos neste dias, e as temperaturas extremas afetam também os animais. No registro, divulgado pela polícia de Burbank, o urso aparece sentado dentro d’água e com a pata apoiada no piso. No dia do registro, na última sexta-feira, 28, a cidade registrou 33°C. “Este urso está superando o calor em Burbank! Os policiais estão no local depois que o urso foi visto em um bairro de encosta antes de dar um mergulho para se refrescar”, escreveu a polícia nas redes sociais. O fato inusitado provocou muitos comentários: “Pegue uma cerveja para o urso e deixe-o em paz”, escreveu um internauta. “Espero que ele não pense em vir para minha casa!”, disse outro.