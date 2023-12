Esposa de Carlos Alberto de Nóbrega dá detalhes sobre estado de saúde do humorista

Renata Domingues afirmou que apresentador se recupera bem

Reprodução/SBT/16.04.2021 Carlos Alberto de Nóbrega apresenta o humorístico A Praça é Nossa



O humorista Carlos Alberto de Nóbrega foi internado na tarde de quinta-feira, 14, para tratar sequelas de um acidente doméstico. Em São Paulo, o apresentador do ”A Praça É Nossa” passou por uma cirurgia para tratar e conter o aumento de um coágulo na cabeça, que surgiu após queda no dia 14 de novembro deste ano. Nas redes sociais, a esposa do artista, deu detalhes sobre o estado de saúde e a recuperação de Carlos Alberto. “Graças a Deus ele está bem e muito confiante. Te amo, meu amor. Obrigada pelas orações de vocês e energias positivas! Deu tudo certo! Viva! Obrigada, Deus; obrigada, Nossa Senhora. Que a recuperação do meu marido seja plena”, escreveu. Neste ano, Carlos Alberto de Nóbrega foi internado no Hospital Sírio Libanês em outra ocasião, em agosto de 2023, após ser diagnosticado com Covid-19.