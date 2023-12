Mãe de Viih Tube cobra Rodrigo Mussi de gastos da filha para apoiá-lo durante coma: ‘Nunca é tarde para pagar as contas’

‘Deveria ter cobrado com juros’, disse Viviane di Felice sobre período em que Viih Tube ajudou o ex-BBB

Reprodução/Instagram/@viihtube/@rodrigomussi Viih Tube e Rodrigo Mussi se conheceram em fevereiro de 2022



Após o influenciador Rodrigo Mussi publicar suposta indireta para Viih Tube, a mãe da jovem, Viviane di Felice, saiu em defesa da filha. “Você parou para perguntar quanto a Viih gastou com você? Foi uma das coisas que fiquei indignada. O cara estava numa situação difícil, vamos fazer isso e aquilo. Pagamos várias coisas, sim, do Rodrigo. Se você quiser, Rodrigo, a gente manda a conta aí para você. Nunca é tarde para pagar as contas”, defendeu. “Eu falei para a Viih: ‘Filha, você não vai cobrar esse valor dele? O cara já está bem, voltou ao normal. Está trabalhando’, e ela: ‘Não mãe, Deus me dá em dobro’. Foi isso que ela me respondeu. Deus dá em dobro? Deveria ter cobrado é com juros”, continuou. A amizade da dupla começou em 2022, após a edição de Mussi no BBB. Em março, eles tiveram um breve affair no festival Lollapalooza. Quando Rodrigo sofreu um acidente automobilístico, Viih Tube descobriu o desaparecimento do influenciador, o visitou no hospital, entrou em contato com amigos e foi porta-voz do estado de saúde do amigo para fãs e imprensa. Após quase três meses internado, ele se recuperou na casa de Viih.

Na noite de domingo, 17, Rodrigo publicou um tuíte após Viih Tube ser citada em matéria do Fantástico que investigava a plataforma de apostas Blaze, que tinha parceria publicitária com a influenciadora. “Será que devolve o dinheiro que já ganhou?”, escreveu o ex-BBB, que também já divulgou o aplicativo para seus seguidores. A reação enfureceu o marido de Viih Tube, Eliezer, que chamou o antigo amigo de “interesseiro”. “Por acaso você agradeceu por todo tempo e dinheiro gasto da minha mulher por você, para te ajudar? Ou você somente descartou a minha mulher quando ela não servia para você? Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é?”