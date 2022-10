‘Esse ano não morro’, diz Erasmo Carlos após sua mulher se revoltar com boatos

Cantor está internado e por ter apresentado significativa melhora clínica deve receber alta esta semana

Reprodução/Instagram/erasmocarlosbr/fearistides Fernanda Passos tirou uma foto de Erasmo Carlos no hospital após rumores de morte



A pedagoga Fernanda Passos fez um desabafo após circular rumores de que o cantor Erasmo Carlos, com quem é casada, morreu. O artista, que está internado desde o dia 17 de outubro no Hospital Barra D’or, na zona Oeste do Rio de Janeiro, também se manifestou. Ele está sendo submetido a exames, pois apresenta um quadro de síndrome edemigênica. De acordo com Fernanda, “Erasmo está bem”. “Nesse últimos anos o que conheci de gente mal intencionada, cruel e irresponsável, não está escrito. Ficar procurando a família em busca de notícias ruins é tenebroso”, disparou nos stories do Instagram. “Já não basta ter a privacidade violada, ler e ouvir coisas ruins o dia todo enquanto estamos focados no que realmente importa… ainda tem que lidar com a irresponsabilidade de quem não sabe o que está fazendo.” Fernanda pontuou que cuidar de uma pessoa que está doente nem sempre é fácil e pediu mais empatia.

“Quando uma pessoa querida está internada a gente cuida da pessoa, de burocracia, algumas vezes comer, escovar os dentes e tomar banho fica por último ou nem acontece. A dedicação é integral. Ninguém está livre disso, em nenhuma idade… tenham bom senso e cuidado… se não podem ter com quem ama o Erasmo, tenham com ele que estão com todas as energias voltada na sua melhora”, declarou. Fernanda tirou uma foto nesta segunda-feira, 31, do marido no hospital e a imagem foi publicada nas redes sociais do artista com uma declaração dele: “Estou muito vivo e, se tudo der certo, saindo do hospital até quarta. Esse ano eu não morro… parafraseando Belchior”. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria do cantor enviou a seguinte nota: “A família informa e reitera que o paciente Erasmo Esteves encontra- se internado no quarto, apresentando significativa melhora clínica, acordado e lúcido, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias”.