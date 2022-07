Equipe de Roberto Carlos explica por que ele mandou fã ‘calar a boca’ em show

Gritos excessivos de um homem da plateia, que queria uma rosa para sua mãe, desconcentraram o cantor

Reprodução/Twitter/ZAMENZA Roberto Carlos falou palavrão e mandou fã calar a boca em show no Rio



O cantor Roberto Carlos ficou irritado com um fã enquanto cantava a música Como é Grande o Meu Amor por Você durante um show e o mandou “calar a boca”. A apresentação em questão aconteceu na última quarta-feira, 13, na casa de espetáculos Qualistage, no Rio de Janeiro. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria do cantor explicou que Roberto incluiu uma música a mais no show daquela noite, algo que confundiu as fãs que acompanham fielmente o artista em suas apresentações. Quando chegou a hora de cantar Como é Grande o Meu Amor por Você, momento final em que costuma jogar rosas para a plateia, ele decidiu cantar Cavalgada. As fãs correram para próximo do palco e Roberto explicou que ainda não era o momento das rosas.

“As fãs continuaram ali, a casa estava lotada, 3.500 pessoas, outras fãs aproveitaram o momento e desceram. Todas ficaram gritando que queriam uma rosa”, contou a equipe de Roberto em um áudio enviado à Jovem Pan. Um homem que estava na primeira fileira também começou a gritar dizendo que ele estava com sua mãe e queria uma rosa também. “Essa gritaria desconcentrou o Roberto”, explicou a assessoria. Sem conseguir se concentrar na música, o cantor disparou: “Cala a boca, cara, porr*. “O Roberto é muito centrado, muito perfeccionista, ele gosta de se atentar aos detalhes para poder presentear o público”, pontuou a equipe do artista. O rei dedicou esse show no Rio ao cantor Erasmo Carlos, que estava presente na plateia.