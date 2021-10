Estrela de ‘Grease’ diz que cultiva cannabis para tratar câncer: ‘Parte da minha cura’

Olivia Newton-John luta contra a doença desde 2018, quando recebeu seu terceiro diagnóstico

Olivia Newton-John disse que a cannabis tem ajudado no seu tratamento



A atriz Olivia Newton-John, que estrelou o filme musical “Grease” (1978) com John Travolta, contou que cultiva cannabis para usar no seu tratamento do câncer. A artista, de 73 anos, luta pela terceira vez contra a doença. O primeiro diagnóstico foi em 1992, quando descobriu um câncer de mama. Em 2013, ela sofreu um acidente de carro e, no hospital, os médicos descobriram um câncer em seu ombro. O diagnóstico mais recente aconteceu em 2018, quando soube que o câncer de mama em estágio 4 se espalhou para as costas, sendo identificado um tumor na coluna. “Tenho meus dias, tenho minhas dores, mas a cannabis que meu marido cultiva para mim tem sido uma grande parte da minha cura, por isso, sou uma pessoa realmente sortuda”, declarou a atriz em entrevista ao programa americano “Today”. Olivia, que já lida há anos com a doença, também comentou que sente que sua jornada tem um destino desconhecido e comentou que sempre está à espera de surpresas e reviravoltas.