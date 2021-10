Backstreet Boys anuncia retorno ao Brasil para fazer show cancelado na pandemia

Quem não puder comparecer na nova data da apresentação poderá solicitar o reembolso; saiba detalhes

Reprodução/Instagram/backstreetboys/20.10.2021 O grupo Backstreet Boys vai se apresentar no Brasil em 2023



O grupo Backstreet Boys anunciou nesta quarta-feira, 20, que vai retornar ao Brasil para realizar o show que foi cancelado em 2020 devido a pandemia da Covid-19. “Brasil! Temos o prazer de anunciar que nosso show em São Paulo foi remarcado! O show agora acontece no dia 27 de janeiro de 2023 no Allianz Parque. Mal podemos esperar para ver vocês lá”, comunicou a boy band no Instagram. O show faz parte da turnê “DNA World Tour” e os todos os ingressos vendidos para o evento de 2020 permanecem válidos para a nova data, não sendo necessário trocá-los para entrar no evento. Quem não puder comparecer na nova data poderá solicitar o reembolso a partir do dia 1º de novembro pelo site da empresa Eventim Brasil. A notícia de que o show ainda será realizado animou os fãs brasileiros da banda americana. “Os humilhados de 15.03.2020 de São Paulo serão exaltados! Oh glória”, comentou uma pessoa. “Estou muito feliz com essa notícia”, escreveu outra. “Não vejo a hora! Coração quentinho aqui com esse anúncio. Vem, BSB”, acrescentou mais uma.