Estrela do show pré-jogo, Anitta declara torcida para final da Champions; confira

Cantora se apresenta ao lado de Burna Boy na abertura a Liga dos Campeões neste sábado, 10, pouco antes das 16h

Divulgação/Uefa Anitta vai se apresentar na final da Liga dos Campeões da Uefa 2023



Atrações principal da abertura da Liga dos Campeões da Uefa 2023, a cantora Anitta declarou sua torcida final entre Manchester City e Inter de Milão, marcada para acontecer neste sábado, 10, a partir das 16h. Em conversa com jornalistas, a artista brasileira afirmou que na Europa seu time é o Real Madrid, por ter muitos brasileiros. No entanto, na decisão a torcida será pelo Manchester City. “Real Madrid porque eles têm muitos brasileiros. Nesse ano, por terem um goleiro brasileiro no Manchester City, é por eles que eu torço”, afirmou a poderosa, que também reafirmou ser torcedora, no Brasil, do Botafogo, que enfrenta o Fortaleza, no Nilton Santos, às 21h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A brasileira foi anunciada na última quarta-feira, 24, e a apresentação vai acontecer ao lado do cantor Burna Boy. “Estou tão animada que a notícia finalmente saiu! Estou muito feliz por me apresentar na final da Liga dos Campeões da Uefa. Mal posso esperar para ser o headliner ao lado de Burna Boy. Vamos entregar um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”, afirmou. Anitta se apresenta no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, pouco antes das 16h. Como o site da Jovem Pan antecipou, o duelo entre Manchester e Inter é inédito em uma decisão de Champions League e opõe time sensação contra gigante reestruturado.